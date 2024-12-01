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Продукты на новогодний стол обойдутся россиянам в 9,1 тыс. рублей в этом году

В 2024-м набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в 9 140 рублей. Это на 13,5% дороже, чем в прошлом году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

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