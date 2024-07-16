Госстройнадзор разрешил ввод четвертой очереди аэропорта Левашово

Она предполагает строительство путепровода и двух съездов Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди аэропорта Левашово, которую возводят в Выборгском районе города.
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