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Петербургский дневник

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Госстройнадзор разрешил ввод четвертой очереди аэропорта Левашово

Она предполагает строительство путепровода и двух съездов Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди аэропорта Левашово, которую возводят в Выборгском районе города.

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