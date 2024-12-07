«Давайте будем друг друга уважать»: сирийские террористы призвали РФ и КНР установить дипломатические отношения Россия и Китай должны доверять тем процессам, которые в настоящее время происходят в Сирии.
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«Давайте будем друг друга уважать»: сирийские террористы призвали РФ и КНР установить дипломатические отношения Россия и Китай должны доверять тем процессам, которые в настоящее время происходят в Сирии.
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