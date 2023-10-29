«Я заказал, плати»: почему волонтёрская среда возмутилась покупкой дорогого авто для СВО

Пока на вражеской стороне бывшая белорусская компания Wargaming пытается то ли собрать деньги на нужды ВСУ, то ли сделать себе какую-то рекламу на этом сборе, но получает лишь репутационные издержки, в России тоже разворачивается очередной скандал, связанный с волонтёрской помощью фронту.