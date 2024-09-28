Минометы 2Б9 «Василек» разбили позиции ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты 82-миллиметровых минометов 2Б9 «Василек» бригады морской пехоты группировки войск «Север» нанесли удары по огневым точкам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.
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