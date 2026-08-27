Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге

Ратко Младич скончался в четверг, 27 августа 2026 года, в возрасте 84 лет. Генерал, отбывавший пожизненное заключение, перенес несколько инсультов и просил отпустить его на лечение в Сербию, но получил отказ.
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