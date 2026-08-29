Власти Челябинской области сняли режим "Ракетной опасности"

В Челябинской области отменен режим "Ракетной опасности", который действовал почти два часа. Гражданам ранее рекомендовали укрыться в безопасных местах.
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