«С Песчанкой покончено навсегда»: детонация склада под Днепропетровском уничтожила целое село (ФОТО)

Житель села Песчанка (Самарский район Днепропетровской области) В. Горобец рассказал о деталях взрыва на складе под Днепропетровском, который уничтожил его родное село.
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