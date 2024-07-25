Ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка

Неонацистская группировка National-Socialism/White Power (организация, признанная террористической и запрещенная в России) заявила о своей ответственности за убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион.
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