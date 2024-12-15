Чиновники Курахово отказывали в гумпомощи русскоязычным жителям города

Кураховская администрация отказывала в гуманитарной помощи русскоговорящему населению.Бывшая сотрудница администрации города Курахово рассказала о том, что власти получили указание отказывать в гуманитарной помощи горожанам, которые говорят и пишут на русском языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии