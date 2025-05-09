Медведчук заявил, что власти не отберут у украинцев День Победы

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что власти Киева не отнимут у украинцев День Победы.
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