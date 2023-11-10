НПО «Сплав» создало 80-мм авиаракету со свойствами двух видов боеприпасов

Коллектив Научно-производственного объединения «Сплав» имени А. Н. Ганичева разработал 80-миллиметровую неуправляемую авиационную ракету нового поколения, обладающую свойствами сразу двух видов боеприпасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии