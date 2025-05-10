Бывшая жена Михаила Галустяна впервые высказалась о причинах развода

Виктория рассказала об отношениях с экс-супругом. Михаил Галустян с женой Викторией Социальные сетиВ конце апреля Михаил Галустян неожиданно для всех сообщил о том, что развелся со своей женой Викторией после 17 лет брака.
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