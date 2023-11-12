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Не только о футболе

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«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ после 1:1 с «Зенитом», голы и рекорд Овечкина, победы «Реала», «МЮ» и «Юве», дубль Кейна и гол Роналду, Валиева выиграла короткую в Казани, бан Усмана Нурмагомедова и другие новости

«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ после 1:1 с «Зенитом», голы и рекорд Овечкина, победы «Реала», «МЮ» и «Юве», дубль Кейна и гол Роналду, Валиева выиграла короткую в Казани, бан Усмана Нурмагомедова и другие новости

1. «Зенит» в центральном матче тура Мар РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), забили Сперцян и Кассьерра, а Мостовой попал в штангу.

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Комментарии
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Лена Мисько
Приз «Кринж сезона» уезжает в провинциальный город на Неве
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12 час.
Лена Мисько
И эти черти управляют страной... бандиты из 90х.
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12 час.

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