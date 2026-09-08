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Царьград

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Норвегия запросила переговоры с Россией. Но рано обольщаться. Что стоит за решением Осло?

Норвегия запросила переговоры с Россией. Но рано обольщаться. Что стоит за решением Осло?

Норвегия запросила у России переговоры по поводу безопасности на море, но рано обольщаться. Эксперты рассказали, что может стоять за решением Осло.

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