Норвегия запросила переговоры с Россией. Но рано обольщаться. Что стоит за решением Осло?

Норвегия запросила у России переговоры по поводу безопасности на море, но рано обольщаться. Эксперты рассказали, что может стоять за решением Осло.
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