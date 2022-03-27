Происшествия

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На Ставрополье полицейские провели акцию «Заметный юный пешеход»

Сотрудники ОМВД России «Курский» совместно с представителями Общественного совета и юными инспекторами движения провели акцию «Заметный юный пешеход».

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