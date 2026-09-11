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Неделя до выборов в Госдуму: болезнь Миронова, «яблокопад» и хитрый план «Новых людей»

Неделя до выборов в Госдуму: болезнь Миронова, «яблокопад» и хитрый план «Новых людей»

Избирательная кампания подходит к концу. За неделю до начала голосования результаты её, на удивление, не совсем понятны.

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