Шольц – вор? Почему коррупционный скандал в Германии не имеет судебных перспектив

В этом году зимние каникулы у немцев явно будут испорчены. И дело не только в чудовищном теракте в Марбурге, из-за которого предстоящее через пару дней Рождество уже приобрело горько-солёный привкус крови, но и в действиях германских властей, своими политическими игрищами доведшими страну до края экономической пропасти.