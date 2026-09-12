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Царьград

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«Спартак» одержал рекордную победу над «Северсталью» 8:0

«Спартак» одержал рекордную победу над «Северсталью» 8:0

«Спартак» разгромил череповецкую «Северсталь» в матче КХЛ со счетом 8:0, установив рекорд побед в своей истории.

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