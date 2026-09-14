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Царьград

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Правительство Казахстана снизило прогноз добычи нефти до 96 млн тонн

Правительство Казахстана снизило прогноз добычи нефти до 96 млн тонн

Министерство энергетики Казахстана пересмотрело прогноз добычи нефти на 2026 год с 98 до 96 млн тонн из-за атак на Каспийский трубопровод и инцидентов на месторождении Тенгиз.

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