Минфин США разрешил временный импорт лосося и краба из России

Министерство финансов США разрешило временный импорт лосося и краба из России. Согласно генеральной лицензии, операции, связанные с импортом российского лосося, трески, минтая и краба, а также любой продукции, полученной при их обработке, разрешены до 31 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии