Как прошла агитация и чем запомнилась кампания: председатель избирательной комиссии рассказал о жалобах, безопасности и фейках на выборах

Как прошла агитационная кампания? Поступали ли жалобы от партий или избирателей? Как организовали безопасность на участках и с какой целью враг может запускать фейки? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Севастопольской городской избирательной комиссии Ниной Фаустовой.
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