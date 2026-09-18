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Вести Севастополь

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Как прошла агитация и чем запомнилась кампания: председатель избирательной комиссии рассказал о жалобах, безопасности и фейках на выборах

Как прошла агитация и чем запомнилась кампания: председатель избирательной комиссии рассказал о жалобах, безопасности и фейках на выборах

Как прошла агитационная кампания? Поступали ли жалобы от партий или избирателей? Как организовали безопасность на участках и с какой целью враг может запускать фейки? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Севастопольской городской избирательной комиссии Ниной Фаустовой.

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