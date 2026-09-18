Как прошла агитация и чем запомнилась кампания: председатель избирательной комиссии рассказал о жалобах, безопасности и фейках на выборах

Как прошла агитационная кампания? Поступали ли жалобы от партий или избирателей? Как организовали безопасность на участках и с какой целью враг может запускать фейки? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Севастопольской городской избирательной комиссии Ниной Фаустовой.