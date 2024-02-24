Во Всеволожском районе Ленобласти прошёл Чемпионат по рыбной ловле

Соревнования были приурочены к 80-летию освобождения Ленинграда и Дню защитника Отечества. Чемпионат по рыбной ловле «Блокадная колюшка» прошёл в посёлке имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти в пятницу, 23 февраля.