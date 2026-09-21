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Аргументы и Факты

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Четыре партии проходят в Госдуму после обработки 95,45% протоколов

Четыре партии проходят в Госдуму после обработки 95,45% протоколов

По итогам обработки 95,45% протоколов участковых избирательных комиссий, четыре политические партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» — в настоящее время преодолевают пятипроцентный порог на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по федеральному избирательному округу.

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