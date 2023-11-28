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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поршнев о системе прологов: «Выбрано 16 мужчин, и всем понятно, что это близкие капитану люди. Меня взяли в команду, но я сам попросил заменить меня на другого спортсмена»

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) запустил командную систему прологов перед турнирами. Было объявлено 4 команды с капитанами, а общее число спортсменов составило 32 (по 16 мужчин и женщин).

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