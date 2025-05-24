«Здоровье без очереди»: участникам СВО гарантирована приоритетная медицинская помощь по всей России Ирина ВальковаВ последние годы российское государство уделяет всё большее внимание социальной и медицинской поддержке военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции (СВО).
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