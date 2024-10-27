ТАСС: дело о махинациях при строительстве детсада в селе Тиличики передали в СК

Уголовное дело на экс-начальника службы заказчика министерства строительства Камчатского края Дмитрия Куданцева о махинациях при строительстве регионального театра кукол и детского сада в селе Тиличики передали в главное следственное управление СК России.
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