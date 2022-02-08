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Путин завил, что Россия готова предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям

Путин завил, что Россия готова предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках пресс-конференции заявил, что страна готова предоставить бывшему президенту Украины Петру Порошенко убежище по гуманитарным соображениям.

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