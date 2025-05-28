Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России

Шрайвер: критика со стороны Трампа не остановит ВС России на Украине Россия продолжит добиваться целей СВО, несмотря на критические заявления со стороны президента США Дональда Трампа, — такое мнение высказал американский аналитик Уилл Шрайвер в соцсети Х.
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