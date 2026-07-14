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Мамыкин опроверг заявления Финляндии о закрытии КПП

Журналист и бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с «Царьградом» заявил, что утверждения финской стороны об отсутствии последствий от решения России закрыть железнодорожные контрольно-пропускные пункты на границе не соответствуют реальности.

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