Мамыкин опроверг заявления Финляндии о закрытии КПП

Журналист и бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с «Царьградом» заявил, что утверждения финской стороны об отсутствии последствий от решения России закрыть железнодорожные контрольно-пропускные пункты на границе не соответствуют реальности.