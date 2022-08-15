Аделина Сотникова - жителям Луганска: Спасибо вам за вашу любовь!

Аделина Сотникова, Камил Гаджиев и другие звезды российского спорта выступили на спортивном фестивале в ЛуганскеАделина Сотникова, Камил Гаджиев и другие звезды российского спорта выступили на спортивном фестивале в Луганске12–13 августа в Луганске прошел Фестиваль спорта, в котором приняли участие Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании; Камил Гаджиев, президент компании FIGHT NIGHTS, победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион по боевому самбо; Михаил Асташов, Алексей Ашапатов, Артур Юсупов, чемпионы-паралимпийцы.