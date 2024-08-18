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Российские военные отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении

Российские военные отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении

Минообороны РФ Российские военные отразили атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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