Мэр Нью-Йорка заявил о планах разрешить в городе выплату зарплат биткоинами

Власти Нью-Йорка собираются предоставить возможность жителям этого американского мегаполиса получать зарплату биткоинами и использовать указанную криптовалюту при оплате коммунальных услуг, заявил глава города Эрик Адамс.
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