Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мира не будет: Трамп в тупике из-за ударов Украины по нашим энергообъектам и европейский поддержки Зеленского

Мира не будет: Трамп в тупике из-за ударов Украины по нашим энергообъектам и европейский поддержки Зеленского

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
По результатам первой &quot;зерновой сделки&quot;, когда представители ООН взяли на себя обязательство &quot;содействовать&quot; её исполнению, Россия получила неспособность реагировать на выполнение договорённостей. Это учтено, теперь США конкретно, как &quot;модератор&quot;, берут на себя обязательство обеспечивать исполнение договорённостей. Посмотрим как Трамп сможет &quot;нажать&quot; на киевский режим после снятия ограничений на транзакции Россельхозбанка.
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Похоже так!
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5 час.
Karmadon
Для начала верните украденные 300 млрд$ и откройте закрытые консульства. Потом можно будет и поговорить о чем-то всерьез. &quot;Санкции&quot; можете оставить при себе.
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4 час.
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