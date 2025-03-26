Игорь Кузнецов

По результатам первой "зерновой сделки", когда представители ООН взяли на себя обязательство "содействовать" её исполнению, Россия получила неспособность реагировать на выполнение договорённостей. Это учтено, теперь США конкретно, как "модератор", берут на себя обязательство обеспечивать исполнение договорённостей. Посмотрим как Трамп сможет "нажать" на киевский режим после снятия ограничений на транзакции Россельхозбанка.