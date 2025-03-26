Договоренности в Эр-Рияде Администрация Трампа сообщила о достижении договоренностей по Украине:1.
Мира не будет: Трамп в тупике из-за ударов Украины по нашим энергообъектам и европейский поддержки Зеленского
Комментарии
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Игорь Кузнецов
По результатам первой "зерновой сделки", когда представители ООН взяли на себя обязательство "содействовать" её исполнению, Россия получила неспособность реагировать на выполнение договорённостей. Это учтено, теперь США конкретно, как "модератор", берут на себя обязательство обеспечивать исполнение договорённостей. Посмотрим как Трамп сможет "нажать" на киевский режим после снятия ограничений на транзакции Россельхозбанка.
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Похоже так!
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5 час.
Karmadon
Для начала верните украденные 300 млрд$ и откройте закрытые консульства. Потом можно будет и поговорить о чем-то всерьез. "Санкции" можете оставить при себе.
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4 час.
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