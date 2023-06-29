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Гастелум обратился к Рахмонову после анонса боя

Американский файтер Кевин Гастелум обратился к Шавкату Рахмонову после анонса их боя: «Давай же сделаем это, Шавкат», — написал Гастелум в «сторис» инстаграма, комментируя организацию их поединка.

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