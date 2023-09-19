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На полигонах и в учебных центрах Южного военного округа продолжается подготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и призыву

На полигонах и в учебных центрах Южного военного округа продолжается подготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и призыву

В ходе курс интенсивной боевой подготовки изучаются основы тактической медицины, армейской тактической стрельбы, инженерного оборудования позиций и работы с беспилотными летательными аппаратами.

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