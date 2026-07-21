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Прораб Днепропетровщины

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«Хуже, чем за 20 лет»: Киевский рынок новостроек входит в самый тяжелый период

«Хуже, чем за 20 лет»: Киевский рынок новостроек входит в самый тяжелый период

Продажи квартир в новостройках Киева оказались под давлением сразу нескольких факторов. Война, обстрелы, дорогие кредиты, проблемы с государственными ипотечными программами, рост себестоимости строительства и падение покупательной способности заставляют девелоперов действовать гораздо осторожнее.

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