Эксперты говорят о беспрецедентном уровне консолидации россиян вокруг Путина

Недоброжелатели не просто так выбрали для провокаций перед выборами президента РФ Дальний Восток, считает руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.