Посмотрите на новость на скриншоте. Первые же мысли: Грузия дала по носу Западу, все эти Боррели и фон дер Ляйены вынуждены будут утереться и признать, что Грузия уходит из их сферы влияния.
Китайский источник грузинской смелости
Комментарии
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Александр Почекунин
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14 час.
Владимир Назанский
Любопытная версия, причем правдоподобная
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14 час.
владимир рябченко
Ждем-с когда дядю который МыВамНасцали виноделы Грузии публично выпорят на центральной площади Тбилиси... До этого момента грузинские вина брать стрёмно...
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4 час.
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