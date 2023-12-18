США объявят о последнем пакете военной помощи Украине в конце декабря

ТАСС/Александр Река США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине. Он станет последним из-за исчерпания средств, заявил в ходе брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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