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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» удивлена обвинениями Кумана в травме Де Йонга. В клубе считают, что в «блаугране» тренер «выжимал игроков как лимоны», как в случае с Педри (As)

Ранее главный тренер сборной Нидерландов обвинил «блауграну» в том, что клуб форсировал возвращение Френки де Йонга, что усугубило его травму, из-за которой игрок пропустит Евро: «Они рискнули, и мы за это поплатились».

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