ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Европейские лидеры продолжают препятствовать мирному урегулированию украинского конфликта, тогда как Россия положительно оценивает усилия американских переговорщиков.
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