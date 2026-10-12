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Песков назвал европейских лидеров партией войны, мешающей миру на Украине

Песков назвал европейских лидеров партией войны, мешающей миру на Украине

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Европейские лидеры продолжают препятствовать мирному урегулированию украинского конфликта, тогда как Россия положительно оценивает усилия американских переговорщиков.

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