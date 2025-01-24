AWS не спешит раскрывать реальные данные о выбросах ЦОД, да и Google с Microsoft ведут себя не лучшеПоскольку всё больше компаний переносят рабочие нагрузки в облако, для их руководства становятся важными экологические показатели самих облаков.
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