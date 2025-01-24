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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

AWS не спешит раскрывать реальные данные о выбросах ЦОД, да и Google с Microsoft ведут ...

AWS не спешит раскрывать реальные данные о выбросах ЦОД, да и Google с Microsoft ведут ...

AWS не спешит раскрывать реальные данные о выбросах ЦОД, да и Google с Microsoft ведут себя не лучшеПоскольку всё больше компаний переносят рабочие нагрузки в облако, для их руководства становятся важными экологические показатели самих облаков.

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