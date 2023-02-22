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«Загнала Меган под лавку»: Кейт Миддлтон одержала победу над женой принца Гарри

«Загнала Меган под лавку»: Кейт Миддлтон одержала победу над женой принца Гарри

Эксперты считают, что у Меган Маркл нет шансов перед Кейт Миддлтон. Супруга принца Уильяма пользуется народной любовью и готова стать королевой Великобритании.

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