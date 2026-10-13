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Аргументы и Факты

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На озере Аргази четвертые сутки ищут пропавшего любителя подводной рыбалки

На озере Аргази четвертые сутки ищут пропавшего любителя подводной рыбалки

На озере Аргази в Челябинской области четвертый день продолжаются поисково-спасательные работы по розыску 47-летнего мужчины, который отправился на подводную рыбалку вблизи деревни Чишма.

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