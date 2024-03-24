СМИ узнали о начавшемся штурме "последнего оплота" ВСУ под Авдеевкой

Российские военнослужащие © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Сегодня 478 прочитали Подразделения Вооруженных сил России начали штурм "последнего оплота" украинской армии на Авдеевском направлении населенного пункта Семеновка, пишет "Русское оружие".
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