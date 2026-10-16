Британское Агентство юридической помощи (Legal Aid Agency, LAA) подтвердило факт крупной утечки персональных данных из своих информационных систем, произошедшей в апреле 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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