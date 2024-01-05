Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Милиционеры выстраивались перед ним по струнке». Михаил Кокшенов - Добрый предприниматель в 90-е

«Милиционеры выстраивались перед ним по струнке». Михаил Кокшенов - Добрый предприниматель в 90-е

На похоронах актёра вскрылась ещё одна правда. Это для многих стало неожиданностью. Снова встал вопрос наследства, хотя многие считали, что он решён полюбовно.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вего одна строчка говорит об этом актёре больше, чем весь текст. &quot;  Встретил  бизнесвумен Наталью Лепехину&quot;, в соседних креслах в смолёте летели.  Ага, и сразу полюбил, а точнее  прочухал,  что она руководит нефтяной компанией и сколько у неё бабла, прилетел в Москву, побежал разводиться с прежней женой и женился на бизнесменше. А у бизнесменши за год до этого муж умер, так что целоваться они начали уже в самолёте, после пары рюмок конька. Когда он впервые попал в квартиру  новой жены, то он  &quot;«Оказался в хорошо обставленных апартаментах. На столе – шикарная закуска, крабы, коньяк. ..  Я понимал, что влюбляюсь, влюбляюсь, влюбляюсь…» – вспоминал актёр. И несмотря на свой экранный образ простачка и рубахи парня, в жизни он был алчным, капризным человеком со скверным характером.  Ушел от первой жены после рождения дочери, потому что &quot;к роли папы не был готов&quot;.  Бросил вторую  жену, когда она родила дочь, потому что, цитата: &quot;«Не люблю я, когда бабы самодеятельностью занимаются, а потом сталкивают тебя лбом с фактом: «У тебя родилась дочка» .  В третий раз женился, потому что его мама была больна, и за ней надо было кому-то ухаживать. «Я ухватился за жену, как за соломинку: у меня руки не из того места растут, а Лена всё умеет. Это был эгоистический подход, но я ничего от Лены не скрывал», – делился актёр.  Вот эту жену он и бросил ради бизнесменши.  P.S. О покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды.
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