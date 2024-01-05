«Милиционеры выстраивались перед ним по струнке». Михаил Кокшенов - Добрый предприниматель в 90-е

Александр Симаков

Вего одна строчка говорит об этом актёре больше, чем весь текст. " Встретил бизнесвумен Наталью Лепехину", в соседних креслах в смолёте летели. Ага, и сразу полюбил, а точнее прочухал, что она руководит нефтяной компанией и сколько у неё бабла, прилетел в Москву, побежал разводиться с прежней женой и женился на бизнесменше. А у бизнесменши за год до этого муж умер, так что целоваться они начали уже в самолёте, после пары рюмок конька. Когда он впервые попал в квартиру новой жены, то он "«Оказался в хорошо обставленных апартаментах. На столе – шикарная закуска, крабы, коньяк. .. Я понимал, что влюбляюсь, влюбляюсь, влюбляюсь…» – вспоминал актёр. И несмотря на свой экранный образ простачка и рубахи парня, в жизни он был алчным, капризным человеком со скверным характером. Ушел от первой жены после рождения дочери, потому что "к роли папы не был готов". Бросил вторую жену, когда она родила дочь, потому что, цитата: "«Не люблю я, когда бабы самодеятельностью занимаются, а потом сталкивают тебя лбом с фактом: «У тебя родилась дочка» . В третий раз женился, потому что его мама была больна, и за ней надо было кому-то ухаживать. «Я ухватился за жену, как за соломинку: у меня руки не из того места растут, а Лена всё умеет. Это был эгоистический подход, но я ничего от Лены не скрывал», – делился актёр. Вот эту жену он и бросил ради бизнесменши. P.S. О покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды.