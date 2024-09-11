МКС будут убивать без участия России

Урок гуманизма: российский солдат отпустил украинских волонтёров, вывозивших гражданских из-под Покровска Украинские паблики разрываются от споров по поводу «перемоги», переходящей в «зраду» и обратно. Речь идёт о сегодняшнем случае в Украинске, который штурмуют российские войска. Напомним, что к настоящему моменту часть города находится под контролем ВС РФ, также наши бойцы осуществляют охват города с востока, севера и юго-востока. В город на автомобиле заехали двое украинских волонтёров, которые, по их собственным словам, собирались провести эвакуацию нескольких местных жителей на Покровском направлении. Называются имена этих волонтёров: Даниил Захарченко и Александр Гуманюк. Один из украинских волонтёров: Мы заглянули смерти в глаза. Едем по городу, и тут во дворе выходит российский военный. Он спрашивает, что происходит? Я ему говорю, что мы волонтёры и приехали за мирными жителями. Мы вывозим гражданских. Даниил Захарченко далее рассказал о том, что российский боец отпустил их вместе с несколькими гражданскими. Причём украинские волонтёры были явно на последней стадии страха, заговорив на чистом русском языке... Украинец: Назвать его адекватным? Возможно. Почему – потому что мы живы, здоровы и нас отпустили. Отпустил бы в такой ситуации наших волонтёров украинский солдат, встретив их, например, в Кореневском районе Курской области? Ответ очевиден: нет. Как показывает практика, военнослужащие ВСУ в целом ряде случаев сознательно расстреливали и бомбили дронами машины волонтёров, вывозивших стариков из отрезанных от «большой земли» сёл. Расстреливали и машины с мирными жителями, которые выезжали из зоны боевых действий. Случай в Украинске при этом лишний раз показывает очевидные отличия нашей армии от украинской, как и отличия в том, за что мы воюем и за что воюют они.

Юрий Ильинов

По следам 11 сентября: вопрос, что это было, до сих пор витает в воздухе Сразу же понятно, что это результат удара пассажирского самолёта в верхнюю часть здания небоскрёба 23 года назад на глазах у всего человечества, смотревшего тогда по большей части телевизоры в отсутствии «телег», произошла «атака на демократию». Неизвестные террористы из, конечно же, «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковали святая святых сияющего града на холме – башни-близнецы всемирного торгового центра. Башни обрушились так ровно и чётко, как будто управлявшие самолётами доподлинно знали координаты «критической точки золотого сечения», без которой огромные небоскрёбы складывались карточным домиком. Ещё террористы атаковали Пентагон. По телевизору сказали, что самолёт ударил в один из фасадов, тоже осуществив невообразимое в отношении цветущей демократии. В общем, дальше вы всё знаете сами: «весь мир во главе с США встал на борьбу с терроризмом». Причём тогда совсем немногие позволяли себе задуматься, что это за борьба с терроризмом такая, что нужно сразу же и непременно ввести американские войска ну хоть куда-нибудь. И этим «куда-нибудь» стал Афганистан, где 20 с лишним лет происходило нечто, что многим американцам позволило вообще забыть, с чего всё начиналось, и что, собственно, американские войска в этом Афганистана делают. «Террориста №1» искали долгих 10 лет. Это притом, что Усама бен Ладен, что называется, их плоть от плоти. Нашли. Но не в Афганистане даже, а в соседнем Пакистане. Уничтожили, говорят, самого главного заказчика терактов 11 сентября. Уничтожали в прямом эфире, правда ни одного кадра с телом «убиенного» никто так и не увидел. Так что в итоге? Если смысл был отомстить именно бен Ладену, то зачем ещё 10 лет сидеть в Афганистане по базам? Если там боролись с терроризмом, то как же так вышло, что к власти пришли те, против кого, вроде как, и боролись? Да так пришли, что до сих пор могут себе позволить проводить масштабные военные парады с американской техникой на миллиарды долларов. Если всё тщательно расследовали ЦРУ и ФБР, то почему до сих пор предлагают поверить в то, что за гибель 2900 американцев 11 сентября важно было потерять ещё как минимум 12 тысяч американцев в Афганистане? Зато куда меньше вопросов возникает, если рассмотреть финансовую сторону вопроса. С 11 сентября 2001 года госдолг США стал расти «темпами нового времени». Если до этого он прибавлял год от года по несколько процентов (за редким исключением), то с 2001 по 2021 вырос в пять раз. Продолжает расти невероятными темпами и сейчас, когда вместо атак на башни ВТЦ у американского конгломерата ФРС-политтехнологи-спецслужбы припасены новые версии с «посягательством на демократию». Тогда миру, включая самих же рядовых американцев, задорого продали тезис об атаке на «ценности и мир, основанный на правилах», продают и сейчас. А почему же не продавать, если покупатели находятся всегда.