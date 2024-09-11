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  • Юрий Ильинов
    По следам 11 сентября: вопрос, что это было, до сих пор витает в воздухе Сразу же понятно, что это результат удара п...МКС будут убивать...
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    Урок гуманизма: российский солдат отпустил украинских волонтёров, вывозивших гражданских из-под Покровска Украинские...МКС будут убивать...
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    Российские бойцы отбили атаку ВСУ на буровую вышку в Чёрном море Попытка украинских сил захватить буровую установку ...МКС будут убивать...

МКС будут убивать без участия России

МКС будут убивать без участия России

МКС будут убивать без участия России Ну вот, собственно, и все. Приговор подписан, деньги палачам выделены.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Российские бойцы отбили атаку ВСУ на буровую вышку в Чёрном море Попытка украинских сил захватить буровую установку «Крым-2» в Чёрном море закончилась неудачей. Российские военнослужащие уничтожили значительное количество вражеских катеров и живой силы. Российские бойцы предотвратили попытку захвата буровой установки «Крым-2» в Чёрном море. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Украинские силы, используя 14 катеров производства США, пытались захватить объект в ночь с 10 на 11 сентября. В ходе боя военнослужащие ВС РФ потопили восемь кораблей и уничтожили не менее 80 боевиков ВСУ. Шесть катеров, которые российские бойцы не успели потопить, поспешно отступили. Экипажи украинских кораблей даже не попытались забрать раненых. В пресс-службе ведомства отметили, что нападение ВСУ связано с визитом представителей США и Европы в Украину. Буровая установка «Крым-2» расположена между Крымом и Одессой, около острова Змеиный. Ранее вышка принадлежала украинским госкомпаниям. Однако позже, в 2014 году, её национализировали представители власти республики. Сейчас объект находится под охраной российских сил. Ранее мы писали, что десантники на самоходках «Нона-С» разгромили опорный пункт ВСУ в Курской области.
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3 час.
Юрий Ильинов
Урок гуманизма: российский солдат отпустил украинских волонтёров, вывозивших гражданских из-под Покровска Украинские паблики разрываются от споров по поводу «перемоги», переходящей в «зраду» и обратно. Речь идёт о сегодняшнем случае в Украинске, который штурмуют российские войска. Напомним, что к настоящему моменту часть города находится под контролем ВС РФ, также наши бойцы осуществляют охват города с востока, севера и юго-востока. В город на автомобиле заехали двое украинских волонтёров, которые, по их собственным словам, собирались провести эвакуацию нескольких местных жителей на Покровском направлении. Называются имена этих волонтёров: Даниил Захарченко и Александр Гуманюк. Один из украинских волонтёров: Мы заглянули смерти в глаза. Едем по городу, и тут во дворе выходит российский военный. Он спрашивает, что происходит? Я ему говорю, что мы волонтёры и приехали за мирными жителями. Мы вывозим гражданских. Даниил Захарченко далее рассказал о том, что российский боец отпустил их вместе с несколькими гражданскими. Причём украинские волонтёры были явно на последней стадии страха, заговорив на чистом русском языке... Украинец: Назвать его адекватным? Возможно. Почему – потому что мы живы, здоровы и нас отпустили. Отпустил бы в такой ситуации наших волонтёров украинский солдат, встретив их, например, в Кореневском районе Курской области? Ответ очевиден: нет. Как показывает практика, военнослужащие ВСУ в целом ряде случаев сознательно расстреливали и бомбили дронами машины волонтёров, вывозивших стариков из отрезанных от «большой земли» сёл. Расстреливали и машины с мирными жителями, которые выезжали из зоны боевых действий. Случай в Украинске при этом лишний раз показывает очевидные отличия нашей армии от украинской, как и отличия в том, за что мы воюем и за что воюют они.
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3 час.
Юрий Ильинов
По следам 11 сентября: вопрос, что это было, до сих пор витает в воздухе Сразу же понятно, что это результат удара пассажирского самолёта в верхнюю часть здания небоскрёба 23 года назад на глазах у всего человечества, смотревшего тогда по большей части телевизоры в отсутствии «телег», произошла «атака на демократию». Неизвестные террористы из, конечно же, «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковали святая святых сияющего града на холме – башни-близнецы всемирного торгового центра. Башни обрушились так ровно и чётко, как будто управлявшие самолётами доподлинно знали координаты «критической точки золотого сечения», без которой огромные небоскрёбы складывались карточным домиком. Ещё террористы атаковали Пентагон. По телевизору сказали, что самолёт ударил в один из фасадов, тоже осуществив невообразимое в отношении цветущей демократии. В общем, дальше вы всё знаете сами: «весь мир во главе с США встал на борьбу с терроризмом». Причём тогда совсем немногие позволяли себе задуматься, что это за борьба с терроризмом такая, что нужно сразу же и непременно ввести американские войска ну хоть куда-нибудь. И этим «куда-нибудь» стал Афганистан, где 20 с лишним лет происходило нечто, что многим американцам позволило вообще забыть, с чего всё начиналось, и что, собственно, американские войска в этом Афганистана делают. «Террориста №1» искали долгих 10 лет. Это притом, что Усама бен Ладен, что называется, их плоть от плоти. Нашли. Но не в Афганистане даже, а в соседнем Пакистане. Уничтожили, говорят, самого главного заказчика терактов 11 сентября. Уничтожали в прямом эфире, правда ни одного кадра с телом «убиенного» никто так и не увидел. Так что в итоге? Если смысл был отомстить именно бен Ладену, то зачем ещё 10 лет сидеть в Афганистане по базам? Если там боролись с терроризмом, то как же так вышло, что к власти пришли те, против кого, вроде как, и боролись? Да так пришли, что до сих пор могут себе позволить проводить масштабные военные парады с американской техникой на миллиарды долларов. Если всё тщательно расследовали ЦРУ и ФБР, то почему до сих пор предлагают поверить в то, что за гибель 2900 американцев 11 сентября важно было потерять ещё как минимум 12 тысяч американцев в Афганистане? Зато куда меньше вопросов возникает, если рассмотреть финансовую сторону вопроса. С 11 сентября 2001 года госдолг США стал расти «темпами нового времени». Если до этого он прибавлял год от года по несколько процентов (за редким исключением), то с 2001 по 2021 вырос в пять раз. Продолжает расти невероятными темпами и сейчас, когда вместо атак на башни ВТЦ у американского конгломерата ФРС-политтехнологи-спецслужбы припасены новые версии с «посягательством на демократию». Тогда миру, включая самих же рядовых американцев, задорого продали тезис об атаке на «ценности и мир, основанный на правилах», продают и сейчас. А почему же не продавать, если покупатели находятся всегда.
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3 час.

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