Olivia Colman and Alexander Skarsgard attended the Los Angeles premiere of their romantic fantasy comedy film "Wicker," opening in theaters Friday.
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